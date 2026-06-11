Ми – топкоманда: захисник збірної Німеччини впевнений у перемозі над Кюрасао на ЧС-2026

Центральний захисник збірної Німеччини та дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербек заявив, що він впевнений у перемозі над командою Кюрасао в матчі чемпіонату світу 2026-го року.

Його слова передає Reuters.

"Вчора ми обговорили на командній нараді збірну Кюрасао – це хороша команда, у складі якої є гравці, що пройшли підготовку в Нідерландах. Але ми є фаворитами, і я впевнений, що ми виграємо цей матч".

26-річний оборонець високо оцінив рівень своєї національної команди, зазначивши, що такому елітному колективу немає чого боятися на турнірі.

"Немає потреби доводити всім, на що ми здатні. Ми не повинні ні від кого ховатися. Ми – топкоманда, і ми знову демонструємо німецькі чесноти на полі після дуже довгої перерви. У нас є дисципліна, пристрасть і здатність чинити опір, і якщо ми продемонструємо наші німецькі чесноти, то будемо в хорошому становищі".

Збірна Німеччини проведе свій перший поєдинок на цьогорічній світовій першості проти Кюрасао 14 червня о 20:00 (за київським часом). Далі на "бундестім" очікують протистояння з Кот-д'Івуаром (20 червня о 23:00) та Еквадором (25 червня о 23:00).

Зауважимо, що Ніко Шлоттербек провів у футболці збірної 27 матчів, у яких відзначився 3 результативними передачами.

Нагадаємо, що півзахисник збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Леннарт Карль пропустить чемпіонат світу-2026 через ушкодження.