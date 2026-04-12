Боруссія може втратити провідного захисника, з яким лише продовжила контракт

Центральний захисник Ніко Шлоттербека може покинути дортмундську Боруссію раніше, аніж спливає термін його нової угоди.

Про це інформує Bild.

10 квітня 2026 року провідний футболіст продовжив контракт із "джмелями" до кінця червня 2031-го.

Цікаво, що у договорі прописана клаусула для "клубів мрії" Шлоттербека. Сума відступних складає 50-60 мільйонів євро.

Вона може бути активована навіть у літнє трансферне вікно 2026, якщо німецький клуб отримає пропозиції від команд рівня мадридського Реала.

Відзначимо, що у цьому переліку немає мюнхенської Баварії, адже Боруссія не хоче віддавати свого лідера до складу прямого конкурента.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Ніко у 55 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Шлоттербек виступає дортмундський клуб із літа 2022-го. Відтоді провів у футболці "джмелів" 156 ігор (10 голів та 18 асистів).

У поточному сезоні-2025/26 німецький оборонець вже взяв участь у 32 матчах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 2 гольові передачі.