У Боруссії назвали терміни повернення Шлоттербека

Центральний захисник збірної Німеччини та дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербек зможе повернутися на поле в середині вересня.

Про це повідомляє Bild.

Наразі оборонець продовжує відновлення після травми зв'язок гомілкостопа, яку він отримав на початку матчу другого туру групового етапу світової першості проти національної команди Кот-д'Івуару (2:1 – на користь "бундестім"). Спочатку лікарі приклали лід, проте вже на початку другого тайму Шлоттербек вимушений був залишити поле.

Найближчі чотири-шість тижнів Шлоттербек проведе в захисному ортезі. У цей період оборонцю дозволені лише силові вправи та загальна фізична підготовка.

Через травму центральний захисник не зможе полетіти з Боруссією в передсезонне турне до Японії, яке заплановане з 26 липня по 2 серпня.

Проте у клубі налаштовані оптимістично: там розраховують, що Шлоттербек повністю відновиться та повернеться на поле вже до середини вересня.

Нагадаємо, у квітні захисник підписав нову угоду з Дортмундом.