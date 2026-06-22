Основний центрбек збірної Німеччини більше не зможе зіграти на ЧС-2026 через травму

Центральний захисник збірної Німеччини та дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербек пропустить решту чемпіонату світу 2026-го року через травму.

Про це повідомляє Sky Sports Deutchland.

Після МРТ-сканування у 26-річного німця діагностували розрив медіальної колатеральної зв'язки гомілковостопного суглоба, через що він не зможе грати щонайменше два місяці. Найвірогіднішим варіантом для заміни Шлоттербека є центрбек мадридського Реала Антоніо Рюдігер.

Зауважимо, що Ніко Шлоттербек отримав травму ще на початку матчу другого туру групового етапу світової першості проти національної команди Кот-д'Івуару (2:1 – на користь "бундестім"). Спочатку лікарі приклали лід, проте вже на початку другого тайму Шлоттербек вимушений був залишити поле.

Відзначимо, що Шлоттербек відіграв повний стартовий матч ЧС-2026 проти Кюрасао (перемога 7:1). Загалом за його спиною вже 29 ігор за національну команду (1 гол та 3 асисти).

Збірна Німеччини після двох турів набрала максимальні 6 балів, одноосібно очолила квартет Е та гарантувала собі достроковий вихід до плейоф.

Груповий етап чемпіонату світу-2026 команда Юліана Нагельсманна завершить грою проти Еквадору. Поєдинок запланований на 25 червня та розпочнеться о 23:00 (за київським часом).