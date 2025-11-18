Стало відомо, що Шевченко сказав гравцям збірної України після матчу проти Ісландії

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та головний тренер збірної України Сергій Ребров поспілкувалися у роздягальні з гравцями національної команди після матчу проти Ісландії у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Про це повідомляє УАФ.

Спершу слово взяв головний тренер команди Сергій Ребров. Він відзначив, що у цій грі "синьо-жовті" виглядали, як справжня команда та попросив гравців готуватися до плейоф кваліфікації ще у своїх клубах.

"Сьогодні була команда. Це важливо. Ми можемо програти, ми можемо виграти, але сьогодні була команда. Ви сьогодні билися. Так, я вдячний кожному з вас. Якби Трубін не потягнув той м'яч, якби ми останні 10 хвилин так не атакували, ми не знаємо, що було б. Для мене дуже важливо, що сьогодні з першої до останньої хвилини була команда. Знаєте, я впевнений, для вас дуже важливий виклик у збірну, приїхати і битися за нашу країну. Тому я хочу попросити вас, це дуже важливо, щоб ви у своїх командах готувалися. Зараз у нас дві дуже важливі зустрічі, плейоф відбору до ЧС. Ви зробили дуже гарне діло, але в нас ще один крок. І щоб зробити його, готуйте себе у своїх командах", – сказав Ребров.

Після цього з футболістами в роздягальні поспілкувався Андрій Шевченко. Президент УАФ заявив, що зараз збірна будує нову історію України.

"Це історія України, не тільки вашого матчу. Війна, людям дуже тяжко. І, повірте мені, ви дали найбільше сьогодні для них. Тому що вони всі чекали цього. І я повністю згоден з Сергієм Станіславовичем про те, що приїзд до збірної оцінюється зовсім по-різному для нас. Це історія. Ми сьогодні будуємо всі разом історію майбутньої країни. І у кожного з нас є свій напрямок. Ви сьогодні зробили те, що від вас чекала вся країна. Мені дуже подобався ваш настрій. Сьогодні була команда, яка виходила на поле і хотіла подарувати людям радість. Тому з таким же настроєм. Хлопці, ви молодці, зараз концентруємося на майбутньому", – додав Шевченко.

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.