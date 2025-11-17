Німеччина розгромила Словаччину, Польща насилу обіграла Мальту у відборі на ЧС-2026

Сьогодні, 17 листопада, відбулася низка вирішальних матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Зокрема, за право вийти напряму на мундіаль змагалися лідери групи A Німеччина та Словаччина. Втім, дива не сталося: німці вже у першому таймі накидали у ворота словаків 4 "сухи" м'ячі, вирішивши долю протистояння на свою користь. У підсумку Словаччина стала потенційним суперником збірної України у плейоф кваліфікації.

Водночас решта поєдинків, а саме Північна Ірландія – Люксембург, Чехія – Гібралтар та Чорногорія – Хорватія, не мали жодної турнірної ваги, як і матч Польщі, яка ледь обіграла Мальту та разом з Україною зіграє у плейоф відбору на мундіаль.

Відбір до чемпіонату світу-2026

17 листопада

Група A

Німеччина – Словаччина 6:0 (4:0)

Голи: 1:0 – 18 Вольтемаде, 2:0 – 29 Гнабрі, 3:0 – 36 Сане, 4:0 – 41 Сане, 5:0 – 67 Баку, 6:0 – 79 Уедраого

Північна Ірландія – Люксембург 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 44 Донлі (пен)

Група G

Мальта – Польща 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 32 Левандовський, 1:1 – 36 Кордона, 1:2 – 59 Вшолек, 2:2 – 68 Теума (пен), 2:3 – 85 Зелінський

Нідерланди – Литва 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 16 Рейндерс, 2:0 – 58 Гакпо (пен), 3:0 – 60 Сімонс, 4:0 – 62 Мален

Група L

Чехія – Гібралтар 6:0 (5:0)

Голи: 1:0 – 5 Доудєра, 2:0 – 18 Хори, 3:0 – 32 Цоуфал, 4:0 – 39 Карабец, 5:0 – 44 Соучек, 6:0 – 51 Гранац

Чорногорія – Хорватія 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 3 Осмаїч, 2:0 – 17 Крстович, 2:1 – 37 Перішич (пен), 2:2 – 72 Якич, 2:3 – 83 Влашич

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію в заключному матчі групової стадії кваліфікації на ЧС-2026 та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.