Легенда Баварії підтвердив, що не планує завершувати кар'єру

Вже колишній футболіст Баварії Томас Мюллер поділився своїми планами на майбутнє після відходу з німецького гранда.

Слова форварда наводить Флоріан Плеттенберг.

"У мене все ще є бажання грати у футболу, я точно залишусь.

Майбутнє? Це точно буде закордонний досвід. МЛС, звичайно, цікава ліга. Тим паче наступного року там відбудеться чемпіонат світу", – розповів Мюллер.

🚨💬 Thomas #Müller confirms our exclusive news: He will NOT retire from professional football!



“I still have the desire to play football, and that’s why I’ve decided to definitely continue. I will remain a footballer.”



Müller on his next club and a possible MLS move: “It will… pic.twitter.com/fwJM2QIUCp — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 25, 2025

Нагадаємо, Баварія ухвалила рішення не продовжувати контракт із Мюллером. Матч чвертьфіналу клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ (поразка 0:2) став для ветерана прощальним у рідному клубі.

Томас є вихованцем клубу, він потрапив у академію мюнхенців у 2000 році, за першу команду дебютував у 2009 році. Сумарно провів за клуб рекордні 756 матчів, в яких забив 250 голів та віддав 223 результативні передачі.

Мюллер 12 разів ставав чемпіоном Німеччини, двічі (у 2013 і 2020 роках) виграв Лігу чемпіонів.

Раніше інша легенда "червоних" Лотар Маттеус закликав клуб залишити Томаса в команді.