Легенда Баварії підтвердив, що не планує завершувати кар'єру
Вже колишній футболіст Баварії Томас Мюллер поділився своїми планами на майбутнє після відходу з німецького гранда.
Слова форварда наводить Флоріан Плеттенберг.
"У мене все ще є бажання грати у футболу, я точно залишусь.
Майбутнє? Це точно буде закордонний досвід. МЛС, звичайно, цікава ліга. Тим паче наступного року там відбудеться чемпіонат світу", – розповів Мюллер.
Нагадаємо, Баварія ухвалила рішення не продовжувати контракт із Мюллером. Матч чвертьфіналу клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ (поразка 0:2) став для ветерана прощальним у рідному клубі.
Томас є вихованцем клубу, він потрапив у академію мюнхенців у 2000 році, за першу команду дебютував у 2009 році. Сумарно провів за клуб рекордні 756 матчів, в яких забив 250 голів та віддав 223 результативні передачі.
Мюллер 12 разів ставав чемпіоном Німеччини, двічі (у 2013 і 2020 роках) виграв Лігу чемпіонів.
Раніше інша легенда "червоних" Лотар Маттеус закликав клуб залишити Томаса в команді.