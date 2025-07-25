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Легенда Баварії підтвердив, що не планує завершувати кар'єру

Володимир Максименко — 25 липня 2025, 12:44
Легенда Баварії підтвердив, що не планує завершувати кар'єру
Томас Мюллер
FC Bayern

Вже колишній футболіст Баварії Томас Мюллер поділився своїми планами на майбутнє після відходу з німецького гранда.

Слова форварда наводить Флоріан Плеттенберг.

"У мене все ще є бажання грати у футболу, я точно залишусь.

Майбутнє? Це точно буде закордонний досвід. МЛС, звичайно, цікава ліга. Тим паче наступного року там відбудеться чемпіонат світу", – розповів Мюллер.

Нагадаємо, Баварія ухвалила рішення не продовжувати контракт із Мюллером. Матч чвертьфіналу клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ (поразка 0:2) став для ветерана прощальним у рідному клубі.

Томас є вихованцем клубу, він потрапив у академію мюнхенців у 2000 році, за першу команду дебютував у 2009 році. Сумарно провів за клуб рекордні 756 матчів, в яких забив 250 голів та віддав 223 результативні передачі.

Мюллер 12 разів ставав чемпіоном Німеччини, двічі (у 2013 і 2020 роках) виграв Лігу чемпіонів. 

Раніше інша легенда "червоних" Лотар Маттеус закликав клуб залишити Томаса в команді.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Томас Мюллер

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