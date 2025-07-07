Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Маттеус закликав Баварію запропонувати новий контракт Мюллеру

Олег Дідух — 7 липня 2025, 13:30
Маттеус закликав Баварію запропонувати новий контракт Мюллеру
Лотар Маттеус
Getty Images

Легенда мюнхенської Баварії Лотар Маттеус вважає, що після важкої травми Джамала Мусіали клубу варто запропонувати новий контракт ветерану Томасу Мюллеру.

Слова володаря Золотого м’яча 1990 року наводить Sport.de.

"Баварії потрібен центральний півзахисник, Мюллер або Вольтемаде можуть зіграти на позиції Мусіали. Це б підійшло. Клуб має просто ще раз запропонувати Мюллеру новий контракт – можливо, лише на пів року, до повернення Мусіали.

Томас зробить для Баварії все, а контракту він ще не підписав. Він у формі й може одразу допомогти. Якби я був Баварією, я б зараз звернувся до Томаса Мюллера з такою пропозицією", – заявив Маттеус.

Нагадаємо, Баварія ухвалила рішення не продовжувати контракт із Мюллером. Матч чвертьфіналу клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ (поразка 0:2) став для ветерана прощальним у рідному клубі.

Баварія Маттеус Томас Мюллер Джамал Мусіала

Маттеус

Легенда Баварії і збірної Німеччини завів роман із моделлю, яка на 38 років молодша за нього
Маттеус: Твердо вірю, що Баварія пройде Інтер
Маттеус: Неймар забагато думає про себе
Маттеус порадив Боруссії Дортмунд запросити колишнього тренера збірної Німеччини
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду

Останні новини