Маттеус закликав Баварію запропонувати новий контракт Мюллеру

Легенда мюнхенської Баварії Лотар Маттеус вважає, що після важкої травми Джамала Мусіали клубу варто запропонувати новий контракт ветерану Томасу Мюллеру.

Слова володаря Золотого м’яча 1990 року наводить Sport.de.

"Баварії потрібен центральний півзахисник, Мюллер або Вольтемаде можуть зіграти на позиції Мусіали. Це б підійшло. Клуб має просто ще раз запропонувати Мюллеру новий контракт – можливо, лише на пів року, до повернення Мусіали.

Томас зробить для Баварії все, а контракту він ще не підписав. Він у формі й може одразу допомогти. Якби я був Баварією, я б зараз звернувся до Томаса Мюллера з такою пропозицією", – заявив Маттеус.