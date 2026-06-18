Слідом за Світоліною. Ще одна зірка українського тенісу став амбасадором ФК Харків

Відомий у недавньому минулому український тенісист Сергій Стаховський став амбасадором футбольного клубу Харків.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Сьогодні я радий оголосити, що став амбасадором футбольного клубу Харків. Ще за часів спортивної кар'єри я мешкав у Харкові. А останнім часом це місто стало символом непохитності та характеру. Саме тому мені дуже близький новий етап розвитку клубу. Я впевнений, що футбольний клуб Харків гідно представлятиме честь свого міста на спортивних аренах", – заявив Стаховський.

Нагадаємо, кілька днів тому в Києві відбулася презентація ребрендингу Металіста 1925. Відтепер клуб матиме назву ФК Харків. Крім того, харків'яни показали нову ігрову форму команди на сезон-2026/27.

Після цього амбасадором клубу стала інша зірку українського тенісу, Еліна Світоліна.