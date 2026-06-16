ФК Харків презентував нову ігрову форму

Віцепрезидент футбольного клубу Харків Юрій Коротун на зустрічі з журналістами презентував нову ігрову форму команди на сезон-2026/27.

Вона виконана у трьох комплектах, а новим технічним партнером клубу став відомий бренд Adidas.

"З нового сезону ми змінюємо технічного партнера. Тепер ми співпрацюємо з Adidas. Здається, в новому сезоні ми будемо єдиним клубом, який співпрацюватиме з цим брендом.

Символічно, що в Харкові вперше з початку повномасштабної війни відкривається магазин Adidas. І форма футбольного клубу Харків стане єдиною формою клубу УПЛ в брендових магазинах", – зазначив він.

За його словами, нова форма буде буде представлена в трьох кольорах – багряний, золотий, та білий.

"Нова форма є, але поки без презентації. Зазвичай, клуби презентують форму після зборів, але ми сподіваємось, що встигнемо представити нову форму ще до літних зборів.

По вартості, звісно, ми хотіли б, щоб вона була доступна всім, але реалії такі, що є вартість, яку встановлює бренд, незалежно від клубу чи збірної. У нас було багато суперечок з цього приводу", – додав Коротун.

Нагадаємо, у Києві відбулася презентація ребрендингу Металіста 1925. Відтепер клуб офіційно називається футбольний клуб Харків.