Вважаю, що ми показали дуже хорошу гру та грали на рівних: Яцик – про поразку від Шахтаря в 3 турі УПЛ

Півзахисник ФК Харків Олександр Яцик після поразки від Шахтаря у 3 турі Української Прем'єр-ліги заявив, що не на такий результат команда розраховувала, зважаючи на рівну гру і низку створених гольових моментів.

Його слова передає пресслужба УПЛ.

"Це не той результат, на який ми сподівалися. Але, я вважаю, що ми показали дуже хорошу гру, створили багато моментів і грали на рівних".

Також 23-річний хавбек зазначив, що швидкий гол сильно вплинув на перебіг поєдинку.

"Пропущений швидкий гол завжди змінює хід гри і план на неї. Ми планували забити першими, але пропустили на 30-ій секунді і це, звичайно, трохи ламає гру".

Яцик не вважає, що команда Арди Турана стала грати закрито після забитого м'яча. На його думку, донецький колектив просто почав грати на контратаках.

"Я б не сказав. Я думаю, що вони просто відійшли назад і почали більше грати на контратаках. У нас добре виходило контролювати м'яч і у другому таймі ми створили достатньо моментів, але м'яч не йшов у ворота".

Нагадаємо, що "гірники" завдяки швидкому голу Невертона зуміли мінімально перемогти підопічних Младена Бартуловича. Далі на харківський колектив очікує протистояння 30 серпня з луганською Зорею, яке розпочнеться о 18:00.