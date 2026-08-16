УПЛ не може порівнюватися з Лігою чемпіонів: Туран – про перемогу Шахтаря і готовність до єврокубків

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поділився думкою щодо мінімальної перемоги над Харковом (1:0) у 3-му турі УПЛ-2026/27.

Його цитує сайт "гірників".

Турецький наставник зізнався, що командам було складно грати у таких погодних умовах. Водночас він привітав своїх футболістів із виїзною звитягою.

"Ми знали, що Младен Бартулович справді якісний фахівець, який уміє дуже гарно організовувати свої команди, особливо це стосується оборони. На підтвердження власних слів можу навести той факт, що в попередньому сезоні вони були другими, після ЛНЗ, за кількістю пропущених м'ячів. Тому по перерві в цьому матчі нам було в певні моменти непросто грати з м'ячем, тож можу лише поаплодувати своєму візаві й знову, користуючись нагодою, привітати своїх хлопців з тією роботою, яку вони виконали. Попри те, що іноді гра може іти не за вашим сценарієм, не за тим, як ви хочете її диктувати, найголовніше – зуміти перевернути її, іноді вистраждати й захистити. Тому так, іноді у футболі ми можемо грати з м'ячем, кайфувати, подекуди доводиться оборонятися. Як на мене, це також свідчить про певну зрілість команди, якщо вона може увімкнути правильні налаштування в потрібний час", – сказав Туран.

39-річний фахівець не розкрив деталей сутички, яка відбулася наприкінці поєдинку.

Також наставник розповів, чи готова його команда до Ліги чемпіонів, а також припустив, чи слід чекати нових трансферів до кінця серпня.

"УПЛ не може порівнюватися з Лігою чемпіонів – це геть різні турніри із зовсім різною атмосферою. Утім, переконаний, що наші гравці до початку основного етапу Ліги чемпіонів будуть цілковито готові як фізично, так і психологічно. Важливо розуміти ті обставини, у яких ми перебуваємо, а це війна та постійні переїзди. Разом із тим, я повністю задоволений трансферною політикою, яку проводив клуб у це літнє міжсезоння", – відповів коуч донеччан.

Раніше головний тренер Харкова Младен Бартулович і захисник харків'ян Ілля Крупський прокоментували прикру поразку та емоції після матчу.

Шахтар після цієї перемоги набрав 9 балів та йде на 2-й позиції, поступаючись лише за різницею голів львівським Карпатам, у яких також 9 пунктів. Натомість Харків із 3 пунктами посідає 9-ту сходинку.

Додамо, що у наступному турі УПЛ харків'яни зіграють на виїзді проти луганської Зорі (30 серпня о 18:00), а підопічні Арди Турана 29 серпня приймуть житомирське Полісся (о 18:00).