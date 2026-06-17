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Світоліна стала амбасадоркою ФК Харків

Сергій Шаховець — 17 червня 2026, 09:57
Світоліна стала амбасадоркою ФК Харків
Еліна Світоліна
ФК Харків

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала амбасадоркою клубу УПЛ Харків.

Про це повідомила клубна пресслужба.

"Раді повідомити, що перша ракетка України, одна з найкращих тенісисток світу – Еліна Світоліна, приєднується до "багряно-золотої" родини "Харкова".

Від сьогодні Еліна Світоліна – амбасадорка футбольного клубу "Харків". Еліна не потребує особливого представлення, адже її успіхи на корті відомі на весь світ і Харків для неї не просто місто, а частина її душі, адже саме тут заклався фундамент її майбутніх перемог", – йдеться у повідомленні клубу.

Зазначимо, що Еліна Світоліна народилася в Одесі, але у 2007 році її родина переїхала до Харкова. Саме у цьому місті вона сформувалася як професійна тенісистка.

Багаторічним меценатом та спонсором Світоліної був харківський бізнесмен Юрій Сапронов. У тенісних профілях Еліна зазначає Харків як свою резиденцію.

Нещодавно у Києві відбулася презентація ребрендингу Металіста 1925. Відтепер клуб матиме назву ФК Харків. Крім того, харків'яни показали нову ігрову форму команди на сезон-2026/27.

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