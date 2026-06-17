Світоліна стала амбасадоркою ФК Харків

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала амбасадоркою клубу УПЛ Харків.

Про це повідомила клубна пресслужба.

"Раді повідомити, що перша ракетка України, одна з найкращих тенісисток світу – Еліна Світоліна, приєднується до "багряно-золотої" родини "Харкова". Від сьогодні Еліна Світоліна – амбасадорка футбольного клубу "Харків". Еліна не потребує особливого представлення, адже її успіхи на корті відомі на весь світ і Харків для неї не просто місто, а частина її душі, адже саме тут заклався фундамент її майбутніх перемог", – йдеться у повідомленні клубу.

Зазначимо, що Еліна Світоліна народилася в Одесі, але у 2007 році її родина переїхала до Харкова. Саме у цьому місті вона сформувалася як професійна тенісистка.

Багаторічним меценатом та спонсором Світоліної був харківський бізнесмен Юрій Сапронов. У тенісних профілях Еліна зазначає Харків як свою резиденцію.

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