Крупський оцінив поразку від Шахтаря: Суперник створює один момент і забиває його

Правий захисник футбольного клубу Харків Ілля Крупський висловився про поразку від донецького Шахтаря (0:1) у 3-му турі УПЛ-2026/27.

Його цитує пресслужба клубу.

21-річний фланговий оборонець не вбачає у цьому фіаско якоїсь трагедії. Водночас Крупський вважає, що його команда створила більше моментів, аніж суперник.

"Хороша гра. Нічого страшного, команда програла. Не будемо говорити, що хтось один програв матч. Ми могли забити, створили багато моментів, навіть більше, ніж Шахтар. Але це і є клас: суперник створює один момент і забиває його. Хочу подякувати всім уболівальникам, які прийшли на стадіон, і хлопцям, які віддалися грі. Дійсно, була хороша гра. Потрібно так продовжувати, і я впевнений, що перемоги будуть", – сказав Ілля.

Футболіст харків'ян додав, що команда була готова до ротації, яку здійснив Младен Бартулович. Крупський називає такі зміни нормальними, адже у колективі панує хороша конкуренція.

"Сьогодні було видно, що всі гравці заряджені й почувалися абсолютно впевнено. У нас немає такого, щоб хтось когось розділяв. Якщо ти даєш слабину, ніхто тебе не буде карати, бо всі повинні підтримувати один одного. Хлопці сьогодні – молодці, віддалися на 200 відсотків. Десь трохи не вистачило майстерності, щоб забити цей м'яч. Але нічого, зробимо висновки, відпочинемо і будемо готуватися до наступної гри", – відповів захисник.

Крупський розповів, що почувається добре, адже в одному з епізодів отримав травму.

Також Ілля прокоментував сутичку після фінального свистка, яка продовжилася у підтрибунному приміщенні стадіону Лівого Берега.

"Трохи потрібно розуміти: якщо ти приїжджаєш як легіонер, то маєш поважати країну, до якої приїхав. В Україні триває війна, тому потрібно цінувати те, де ти знаходишся, і поважати людей, які тут живуть. Потрібно поважати тих людей, які перебувають тут і продовжують працювати та жити в цих умовах", – сказав гравець Харкова.

За словами Бартуловича, ініціатором цієї сутички став нападник "гірників" Кауан Еліас.

Нагадаємо, що автором єдиного голу у зустрічі став 21-річний бразильський вінгер Шахтаря Невертон.

Донецький клуб здобув третю поспіль звитягу на старті нового розіграшу першості, набравши максимальні 9 балів. Донеччани, які йдуть другими у турнірній таблиці, поступаються лише львівським Карпатам, у яких також 9 набраних очок. "Леви" випереджають чемпіона України-2025/26 лише завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів.

Натомість Харків із 3 пунктами посідає 9-ту сходинку.

Додамо, що у наступному турі УПЛ команда Бартуловича зіграє на виїзді проти луганської Зорі (30 серпня о 18:00), а Шахтар 29 серпня прийме житомирське Полісся (о 18:00).