Іноземний клуб звільнив спортивного директора через трансфер українського хавбека

Вболівальники Аль-Ахлі влаштували масштабний протест, який зрештою призвів до звільнення спортивного директора клубу Руї Педру.

Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією саудівського журналіста Валіда Саїда, рішення було прийняте лише через кілька годин після того, як уболівальники клубу розгорнули масштабну кампанію з вимогою звільнити функціонера.

Причиною стало невдоволення роботою керівництва на трансферному ринку під час поточного літнього вікна.

Обурення фанатів спочатку викликало підписання українського півзахисника Артема Бондаренка із донецького Шахтаря. Вболівальники вважали, що новачок не відповідає рівню команди, особливо з огляду на те, що він мав замінити івуарійця Франка Кесс'є.

Невдоволення посилилося після появи інформації про те, що Аль-Ахлі близький до трансферу французького півзахисника Бабі Кабрала з Монако. Минулого сезону футболіст провів за французький клуб лише 114 хвилин.

Фанати звинуватили португальського спортивного директора у нераціональному використанні клубних коштів. За даними ЗМІ, Аль-Ахлі мав заплатити за футболіста сенегальського походження 12 мільйонів євро, хоча його ринкова вартість оцінювалася лише у 1,2 мільйона.

Літня трансферна кампанія Аль-Ахлі загалом супроводжувалася низкою спірних рішень. Клуб попрощався з алжирською зіркою Ріядом Марезом та Франком Кесс'є, а також не зміг зберегти колишнього головного тренера Маттіаса Яйссле. Німецький фахівець залишив команду та очолив англійський Ньюкасл.

Руї Педру став спортивним директором Аль-Ахлі у жовтні минулого року. До цього він обіймав аналогічну посаду в португальській Бенфіці у період із 2021 до 2025 року.

Нагадаємо, Бондаренко виступає за саудівський клуб на правах оренди з Шахтаря до кінця сезону-2026/27 з можливістю викупу прав на футболіста на постійній основі.