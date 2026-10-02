Трабзонспор націлився на трансфер захисника збірної України

Центральний захисник Динамо Київ і збірної України Тарас Михавко опинився у сфері інтересів турецького Трабзонсопра.

Про це повідомляє Fotomac.

Клуб із Туреччини намагався підписати 21-річного оборонця влітку, проте не зміг домовитися зі столичним колективом.

У зимове трансферне вікно Трабзонспор планує повернутися до цього трансферу та спробує знизити вимоги киян щодо компенсації з 10 мільйонів євро до 7 мільйонів.

Тарас є вихованцем Динамо. Цього сезону Тарас провів за киян 13 матчів. Його контракт чинний до 31 грудня 2030 року, а портал Transfermarkt оцінює гравця в 10 мільйонів євро.

Раніше Михавко потрапив до рейтингу найкращих центрбеків світу віком до 22 років поточного сезону за версією CIES.