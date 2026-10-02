Трабзонспор націлився на трансфер захисника збірної України
Тарас Михавко
Динамо
Центральний захисник Динамо Київ і збірної України Тарас Михавко опинився у сфері інтересів турецького Трабзонсопра.
Про це повідомляє Fotomac.
Клуб із Туреччини намагався підписати 21-річного оборонця влітку, проте не зміг домовитися зі столичним колективом.
У зимове трансферне вікно Трабзонспор планує повернутися до цього трансферу та спробує знизити вимоги киян щодо компенсації з 10 мільйонів євро до 7 мільйонів.
Тарас є вихованцем Динамо. Цього сезону Тарас провів за киян 13 матчів. Його контракт чинний до 31 грудня 2030 року, а портал Transfermarkt оцінює гравця в 10 мільйонів євро.
Раніше Михавко потрапив до рейтингу найкращих центрбеків світу віком до 22 років поточного сезону за версією CIES.