Аль-Ахлі заперечив чутки про корупцію у трансфері Бондаренка – журналіст

Журналіст Саша Тавольєрі розкрив нову інформацію щодо звільнення спортивного директора Аль-Ахлі Руя Педру Браса та трансферу українського півзахисника Артема Бондаренка.

Про це він розповів у своєму профілі у соцмережі Х.

Зазначається, що після звернення до саудівського клубу його представники заперечили будь-які звинувачення в корупції, пов'язані з Бондаренком або будь-якою іншою справою, пов'язаною з відходом Руя Педро.

"Саудівський клуб заявляє, що причини відходу португальського спортивного директора не є тими, про які повідомлялося вчора ввечері. Тому я прошу вибачення у клубу", – написав Тавольєрі.

Раніше відомий журналіст повідомляв, що Аль-Ахлі дав Артему вдвічі більшу зарплату, аніж вимагав сам футболіст. Мова йде про 2,5 мільйона євро на рік, тоді як Артем хотів заробляти 1,3 мільйона.

Водночас була інформація, що на тлі цього скандального звільнення український легіонер може бути виключений із заявки на чемпіонат або навіть клуб може достроково розірвати оренду Бондаренка, яка розрахована до кінця поточного сезону-2026/27.

Згодом стало відомо, що Артем буде включений лише до заявки азійської ЛЧ, поки Аль-Ахлі шукає можливість позбутися його.

Відзначимо, що Бондаренко вже встиг дебютувати за нову команду. Сталося це 29 серпня у виїзному поєдинку проти Аль-Холуда (поразка 1:3), у якому він відіграв 87 хвилин. Після чого Артем вже не потрапив у заявку свого клубу на наступну гру проти Аль-Хіляль (фіаско 0:3).