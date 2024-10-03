Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шаран: Шахтар нас не радуватиме ще довго, а на Динамо ми сподіваємось

Олександр Булава — 3 жовтня, 19:17
Шаран: Шахтар нас не радуватиме ще довго, а на Динамо ми сподіваємось

Український тренер Володимир Шаран вважає, що Динамо може здобути позитивний результат у матчі з Гоффенгаймом у Лізі Європи.

Цитує фахівця Sport.ua.

"Хочеться, щоб хоча б одна українська команда у єврокубках нас нарешті порадувала. Шахтар нас не радуватиме, напевно, ще довго, а от на Динамо ми сподіваємось. Адже столичний гранд нині показує гарний футбол і я, як динамівець, завжди буду переживати за цю команду.

Хотілося б, щоб Динамо здобуло позитивний результат – і не нічию, а саме перемогу. Гоффенгайм нам по зубах. Я бачив цю команду у чемпіонаті Німеччини. Вона атакувального плану, багато забиває. Щоправда, при цьому і багато пропускає. Тому треба перемагати цього суперника, інакше для чого тоді виходити у Лігу Європи і ставити перед собою завдання вийти із групи?

У грі з Гоффенгаймом потрібно здобувати три очки, навіть попри той факт, що це виїздний матч. Сподіваюсь, що у Німеччині буде перемога. І щоб у сьогоднішній грі Динамо показало, що воно дійсно є тим Динамо, яке не раз заявляло про себе на весь голос в Європі", – заявив Шаран.

Зазначимо, що матч Гоффенгайм – Динамо відбудеться сьогодні, 3 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

У попередньому турі кияни розгромно поступилися Лаціо (0:3).

Напередодні головний тренер столичного колективу Олександр Шовковський розповів, що у матчі проти Гоффенгайма не зіграють двоє лідерів команди.

Гоффенгайм Динамо Київ Ліга Європи-2024/25

Гоффенгайм

Гоффенгайм запросив на матч проти Динамо тисячу українських уболівальників
Динамо та Гоффенгайм оголосили склади на матч Ліги Європи
Ващук: Слід враховувати, що українські команди багато часу витрачають на переїзди
Киянам під силу перемогти: Скрипник спрогнозував результат матчу Динамо – Гоффенгайм
Визначились коментатори матчу Гоффенгайм – Динамо у Лізі Європи

Останні новини