Шаран: Шахтар нас не радуватиме ще довго, а на Динамо ми сподіваємось

Український тренер Володимир Шаран вважає, що Динамо може здобути позитивний результат у матчі з Гоффенгаймом у Лізі Європи.

Цитує фахівця Sport.ua.

"Хочеться, щоб хоча б одна українська команда у єврокубках нас нарешті порадувала. Шахтар нас не радуватиме, напевно, ще довго, а от на Динамо ми сподіваємось. Адже столичний гранд нині показує гарний футбол і я, як динамівець, завжди буду переживати за цю команду.

Хотілося б, щоб Динамо здобуло позитивний результат – і не нічию, а саме перемогу. Гоффенгайм нам по зубах. Я бачив цю команду у чемпіонаті Німеччини. Вона атакувального плану, багато забиває. Щоправда, при цьому і багато пропускає. Тому треба перемагати цього суперника, інакше для чого тоді виходити у Лігу Європи і ставити перед собою завдання вийти із групи?

У грі з Гоффенгаймом потрібно здобувати три очки, навіть попри той факт, що це виїздний матч. Сподіваюсь, що у Німеччині буде перемога. І щоб у сьогоднішній грі Динамо показало, що воно дійсно є тим Динамо, яке не раз заявляло про себе на весь голос в Європі", – заявив Шаран.