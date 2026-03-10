У нас є проблеми: Шандрук після поразки 0:3 від ЛНЗ

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук відреагував на поразку від черкаського ЛНЗ (0:3) у 19 турі чемпіонату України.

Його слова передає клубна пресслужба.

"Я ніколи публічно не коментую гру своїх футболістів. Ми це робимо в роздягальні. Звичайно, якщо рахунок – 0:3 – в нас є проблеми. Хтось не догравав, були індивідуальні помилки. Але усе це ми розберемо всередині команди. Ми понад двадцять голів вже пропустили у чемпіонаті. Хтось же винен у цих голах? Але якщо звинувачувати кожного гравця окремо – тоді до всіх можна знайти претензії. Це футбол. А футбол якраз і складається з помилок. Чого нам не вистачило сьогодні? Забитого м'яча, як це було у Черкасах. Якщо ЛНЗ пропускає першим – їм дуже важко відіграватися. Але це лише фрагмент, який би міг потенційно вплинути на хід гри. Цього фрагменту сьогодні не було", – зазначив тренер.

Також Шандрук пояснив кадрові рішення на гру з ЛНЗ. Зокрема вихід у стартовому складі голкіпера Андрія Кожухара та Кай Ціпот на вістрі атаки.

"Так, для багатьох вболівальників вихід Андрія Кожухаря у старті міг стати несподіванкою. Але лише для вболівальників. Для нас це не є несподіванкою. Ми пройшли зимові збори і до першої офіційної гри року вагалися, хто вийде грати у воротах. Андрій Кожухар створює хорошу конкуренцію в команді. Він добре виглядає в тренувальному процесі, на рівні з Валентином Горохом. Більше того, Валентин Горох, відчуваючи цю конкуренцію і енергію від Андрія Кожухаря, теж прогресує. Тому ми не могли не дати шансу проявити себе Андрію Кожухарю. Якщо футболіст гарно працює – він заслуговує на місце в старті. Кай Ціпот у ролі центрфорварда? Причина такого рішення не кадрові труднощі, а характер поєдинку і стиль гри суперника", – сказав Шандрук.

Поразка залишила Верес на 10 позиції у турнірній таблиці чемпіонату, з 21 балом в активі. Наступний матч підопічні Шандрука проведуть проти Кудрівки.

