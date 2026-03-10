Пономарьов: Перемога над Вересом була важливою у плані психології

Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов заявив, що перемога над Вересом (3:0) в 19 турі чемпіонату України була важливою для психологічного стану команди, після двох поспіль поразок.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Перемога точно не була легкою. Верес вдома завжди досить якісно грає і тут усім командам дуже непросто. Для нас усі ігри – складні. Жодного матчу чемпіонату ми не виграли на класі. Ми здобуваємо результат працею на тренуваннях. Тому, жодна гра нам не дається легко. Ми прийшли в команду, яка минулий чемпіонат завершила дванадцятою. Завдання було – створити боєздатний колектив, який може конкурувати в кожному матчі з будь-яким суперником. Напевно, не зовсім правильно після дванадцятого місця було б ставити задачу боротися за медалі. Потрібно спершу створити команду. Тому, нічого не міняється. Завдання – вигравати в кожному матчі і грати максимально якісно", – сказав він.

Тренер пояснив важливість перемоги над Вересом після поразки у Кубку України від Буковини.

"Після поразки в Кубку – сьогодні дуже важливо було перемогти. Від нас зараз багато очікують, бо першу частину сезону команда завершила лідером чемпіонату. Для всіх футболістів – це новий досвід. Нова відповідальність. Тому, ця перемога була важливою у плані психології", – розповів Пономарьов.

Завдяки цій перемозі підопічні Віталія Пономарьова набрали 41 бал та закріпилися на 2-й сходинці турнірної таблиці, відірвавшись на 5 балів від Полісся, яке свій матч програло. У наступному турі ЛНЗ зустрінеться з Олександрією (14 березня).

Напередодні повідомлялося, що ЛНЗ заявив на другу частину сезону УПЛ нігерійського півзахисника.