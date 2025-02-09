Шахтар – Зімбру: онлайн відеотрансляція контрольного матчу

Донецький Шахтар проведе контрольний матч з молдавським Зімбру в межах зимових зборів у Туреччині.

Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом, а за прямою відеотрансляцією гри ви зможете спостерігати на сайті Чемпіон.

Напередодні Шахтар оголосив про підписання 18-річного нападника Кауана Еліаса за 17 млн євро. Бразилець став одним з найдорожчих гравців в історії донеччан.

Більше "гірники" платили лише за перехід Бернарда (25 млн євро), та Педріньо (18 млн). Раніше третім у списку був Тайсон, за якого виклали свого часу трохи понад 15 млн.

Також Шахтар презентував першого зимового новачка, яким став болівійський центрбек Дієго Арройо.

Наприкінці січня донецький Шахтар зазнав поразки від дортмундської Боруссії та завершив виступи у єврокубках сезону-2024/2025 на 27 місці, заробивши 7 очок у ЛЧ.