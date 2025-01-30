Шахтар за межами зони плейоф, Ліверпуль зберіг перше місце в підсумковій таблиці Ліги чемпіонів

У середу, 29 січня, відбулися матчі восьмого туру Ліги чемпіонів, за підсумком якого визначилася остаточна турнірна таблиця основного етапу.

Донецький Шахтар зазнав поразки від дортмундської Боруссії та завершив виступи у єврокубках сезону-2024/2025 на 27 місці, заробивши 7 очок у ЛЧ.

Очолив список команд Ліверпуль, який у завершальному турі зазнав єдиної поразки в турнірі, набравши 21 заліковий бал. Можливість обійти мерсисайдців була в Барселони, однак каталонці також втратили очки, зігравши внічию з Аталантою.

Зазначимо, що за оновленим форматом турніру вісім перших команди вийшли до 1/8 змагань напряму. Колективи, що посіли місця з 9 по 24 розпочнуть плейоф раніше, матчі 1/16 відбудуться вже в лютому.

Усі інші команди завершують цього сезону свої виступи у єврокубках, адже за новими правилами команди з Ліги чемпіонів не мають можливості опускатися в Лігу Європи.

Турнірна таблиця основного етапу Ліги чемпіонів