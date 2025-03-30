Бразилізація Шахтаря, ганьба Чорноморця та трохи магії від Буяльського: підсумки 22 туру УПЛ

Нещодавно завершився останній матч 22 туру Української Прем'єр-ліги. Тур вийшов досить стандартним, без гучних сенсацій. Досить сказати, що ті шість команд, які були вгорі таблиці до початку туру, не віддали суперникам жодного очка: виграли всі, попри гру більшості з них на виїзді. Проте цікавих подій все одно було багато.

Хто вкрав голи?

Головне враження: як же було мало того головного, заради чого глядачі вмикають футбол. Навіть номінальні 14 голів у восьми матчах – це дуже мало. При цьому всі ж розуміють, що розгром Зорі, яка грала в меншості, або просто дуже слабкого Чорноморця – це не те, що робить футбол цікавим. У більш-менш рівних матчах голів було не більше двох.

Особливо виділявся в цьому плані поєдинок Кривбаса і Ворскли, який за вивіскою був мало не центральним, але перетворився на футбольну версію ММА. Команди виконали 35 єдиноборств на двох!

Старий добрий бразильський Шахтар

Гра чемпіона з Оболонню підкреслила повернення до витоків.

Шість бразильців у стартовому складі – і Педрінью, який вийшов на заміну першим, не міг міняти Судакова чи Бондаренка, бо це порушило б ліміт на легіонерів. Зрозуміло, що не обов'язково Шахтар надалі гратиме саме так (Матвієнко точно має відвоювати місце в основі в Грама), але, загалом, очевидно, що футболістів за десятки мільйонів клуб набирав не для того, щоб вони сиділи на лавці.

Шахтарю навіть виправдовуватися ні за що не треба: найкращі часи команди були, коли за голи відповідали іноземці. Пауза імені ФІФА дозволила Пушичу кілька тижнів попрацювати з бразильцями (вони в збірні не їздили), і він сформував склад, який ефектно взяв три очки. Щоправда, виправданість чи невиправданість таких трансферів визначається в матчах зовсім не з Оболонню. Чекаємо виїзд до Олександрії в Кубку, та й до "класичного" недалеко.

Перший на виліт – визначився

Чорноморець під час паузи за збірні не гаяв даремно час. На посаді головного тренера він замінив Олександра Бабича на Олександра Кучера. При цьому і Бабич не пішов далеко, а став спортивним директором Чорноморця. Питання, що має робити спортивний директор у команді, яка на дві третини формується завдяки орендам, залишається відкритим – але це добре, знайшли й знайшли для колишнього тренера почесну посаду.

Важливіше, що Кучер погіршив гру Чорноморця так, що новий вигляд команди і на Першу лігу не дуже тягне. Дурні помилки в обороні, мінімум розуміння, як поводитися при переході в атаку – і, як наслідок, 4:0. Карпати в принциповому матчі (колись Кучер як футболіст йшов від них зі скандалом, розірвавши контракт через затримки зарплати) навіть не відчули опору.

Хтось скаже, що це лише один матч – і матиме рацію. Але інші події навколо Чорноморця свідчать, що далі буде гірше. Чорноморець на вихідних провернув один трансфер – можна привітати Бабича з початком діяльності на новому місці – і це Ярослав Ракицький.

Читайте також : Ракицький дебютував за Чорноморець: він вийшов на поле вперше за 310 днів

Років 5 тому це був би топтрансфер, але вже давно Ракицький – повільний, регулярно помиляється, а попередні пів року ще й безробітний. Зараз він навіть зовні виглядає ветераном: надмірно огрядним, і при цьому далеко не атлетичним...

Звісно, нам усім ще прочитають лекцію, як передачі Ракицького допомагають починати атаки, але, як на мене, на 99% це пов'язано з примітивним, навіть тупим "давній знайомий, разом 169 матчів зіграли – треба допомогти". Так, зв'язка з Ракицького і Кучера свого часу принесла чимало титулів Шахтарю, навіть у збірній трохи грали в парі (Англію з ними обігравали!) – але зараз ця пара, судячи з усього, відправить Чорноморець у першу лігу.

Стандарт туру

Трійка лідерів у цьому турі здобула буденні, непрості, але явно пов'язані з перевагою по грі перемоги. Зауважте, до присутності Олександрії в цій трійці вже немає питань: вона штампує перемоги над середняками щонайменше не менш упевнено. До фінішу вісім турів, а команда Ротаня випереджає Шахтар і лише на чотири очки відстає від Динамо – при тому, що двом класичним грандам ще грати один з одним.

Один із козирів Олександрії в чемпіонських перегонах – у тому, що Ротань і його команда використовують абсолютно всі легальні способи досягнення мети. З Лівим Берегом, звісно, Олександрія і за грою домінувала, але з цим клубом багато хто домінує, а ось забивають йому не всі. Допоміг стандарт, причому один із дуже, дуже численних напрацювань. Під час однієї гри кутові в Олександрії подавали п'ять різних людей! Вирішальною виявилася подача Кравченка на Смирного.

Чи працюють над стандартами так само ретельно гравці Динамо і Шахтаря? Сумніваюся.

Гол дня

Динамо дуже легко розібралося з Рухом. Усе-таки львівська команда після того, як віддала всіх найкращих у Карпати, нічого особливого з себе не представляє: за весь 2025 рік у неї всього один забитий м'яч і одна перемога. Але приємно, що динамівці розкрили оборону Руха не якимось банальним навісом, а тонкою комбінацією з гарним пасом Шапаренка і просто прекрасним – Буяльського.

Фінт дня

І Шахтар зміг обіграти Оболонь. Легіонерському обличчю команди – легіонерський же стиль, і в моменті Кевін подарував глядачам справжню жогу боніту.