ЛНЗ звільнив Карраско з посади головного тренера

Черкаський ЛНЗ оголосив про завершення співпраці із головним тренером команди Адресом Карраско.

Клуб подякував фахівцю за внесок у розвиток черкаського футболу та побажав успіхів у подальшій кар'єрі. Разом із Карраско клуб залишив помічник головного тренера Едгар Морагас.

У матчі 17-го туру УПЛ проти Олександрії командою керуватиме Андрій Дикань.

Після 16 зіграних матчів ЛНЗ знаходиться на 10 місці у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі 18 очок.