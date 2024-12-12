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ЛНЗ звільнив Карраско з посади головного тренера

Володимир Максименко — 12 грудня 2024, 14:21
ЛНЗ звільнив Карраско з посади головного тренера
Андрес Карраско
Фото ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ оголосив про завершення співпраці із головним тренером команди Адресом Карраско.

Клуб подякував фахівцю за внесок у розвиток черкаського футболу та побажав успіхів у подальшій кар'єрі. Разом із Карраско клуб залишив помічник головного тренера Едгар Морагас.

У матчі 17-го туру УПЛ проти Олександрії командою керуватиме Андрій Дикань.

Після 16 зіграних матчів ЛНЗ знаходиться на 10 місці у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі 18 очок.

ЛНЗ Черкаси Андрес Карраско

Андрес Карраско

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