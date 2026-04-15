Туран: Гравці Шахтаря втомлені, але на матч з АЗ такими не будуть

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій проти АЗ.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Дуже важливий матч очікує на нас завтра. По-перше, я дуже поважаю нідерландську футбольну культуру, те, як вони грають, і АЗ також. Робитимемо все, щоб успішно провести поєдинок. Думаю, це буде важкий матч, та ми ментально готові до нього. Як не повторити ситуацією з другої зустрічі з Лехом, де команда пропустила два мячі протягом першого тайму? Звичайно, ви ніколи не знаєте, чи цього не повториться. Сподіваємося, цього не станеться. Утім ми повинні бути готові до всього. Ми не знаємо, що відбудеться за 90 хвилин. Це важко, але потрібно завжди знати, як вирішувати ситуацію, якщо щось таке виникне", – сказав він.

Також тренер відповів на запитання про втому після матчу з ЛНЗ у чемпіонаті України

"Ви хочете почути політкоректну чи чесну відповідь? Безумовно, ми втомлені, але завтра такими не будемо. Ми відпочинемо. І якщо маємо на меті вийти до півфіналу Ліги конференцій, то мусимо зробити все для цього. Тобто те, що ми втомлені, не повинно бути виправданням", – зазначив Туран.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Переможець цієї пари зіграє проти Крістал Пелес або Фіорентини. В першому їхньому протистоянні англійці виграли з рахунком 3:0.