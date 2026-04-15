Ми не знаємо, що станеться за 19 хвилин: Туран – про матч-відповідь проти АЗ в 1/4 фіналу Ліги конференцій

Наставник Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій проти АЗ, наголосивши, що поєдинок буде важким, але команда ментально готова до цього.

Його слова наводить UA-Футбол.

"Дуже важливий матч 16 квітня. По-перше: дуже поважаю нідерландську культуру, як вони грають, у тому числі АЗ. Все робитимемо, щоб вдало зіграти гру. Це буде важкий поєдинок, але ми ментально готові до нього.

Як плануємо уникнути можливого швидкого пропущенного голу? Звісно, ви не знаєте, чи це буде повторюватися. Сподіваємося, що ні. У матчі проти польської команди таке було. Але нам треба готуватися до всього. Ми не знаємо, що станеться за 19 хвилин і чи важко. При цьому нам треба вирішувати такі ситуації, якщо це виникне", – зазначив Туран.