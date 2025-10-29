Туран: Динамо зробило на полі певні речі краще, ніж Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран пояснив, чому його команда поступилася Динамо у матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу.

Своїми думками він поділився у коментарі УПЛ ТБ.

"Хочу привітати Динамо. Якщо вони нас перемогли, це означає, що зробили на полі певні речі краще, ніж ми, і зуміли реалізувати свої моменти. Щодо перебігу матчу, то у першому таймі гравці виконали всі мої установки. Я був повністю задоволений тим, як розвивалися події. Проте такі матчі, як дербі, вирішують найменші деталі. У кожній дрібниці потрібно бути на найвищому рівні.

Я сказав хлопцям в перерві: так, ми справді домінуємо, але рахунок усе ще 0:0, і найважливіше – реалізовувати моменти. У другому таймі ми зуміли забити, проте з певного моменту почали відходити назад і дозволили супернику відчути гру. Загалом я задоволений тим, як ми виглядали, але мені дуже не сподобалося, як саме ми програли. Ніколи не можна програвати, відступаючи. Саме це мене найбільше засмутило", – сказав Туран.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Шахтар завершився перемогою киян з рахунком 2:1. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, завдяки чому він вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів Класичного.

Зауважимо, що напередодні уже визначилася два чвертьфіналісти Кубку України – ними стали Інгулець і ЛНЗ, які пройшли Вікторію та Рух відповідно.