Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Він неймовірний хлопчина: Туран відреагував на гольову феєрію Траоре

Сергій Шаховець — 22 лютого 2026, 20:33
Він неймовірний хлопчина: Туран відреагував на гольову феєрію Траоре
Арда Туран
ФК Шахтар Донецьк

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловив захоплення результативними діями Ласіни Траоре в матчі з Карпатами.

Слова турецького фахівця наводить Tribuna.com.

Туран відмітив, що постійні травми не дозволяли буркінійському форварду демонструвати свій клас, але тренерський штаб завжди вірив у нього.

"Він дійсно неймовірний хлопчина і також видатний футбольний виконавець. На жаль, травми за його кар'єру загалом підкосили його і також мали свій вплив на загальний перебіг подій у його футбольній кар'єрі.

Проте можу запевнити, що я розраховую на нього. На передматчевій зустрічі я сказав йому: "Лас, будь готовий вийти на заміну, якщо я тобі скажу". Я дуже радий, що він зумів скористатися своєю нагодою і забезпечив для нас таку важливу перемогу сьогодні", – розповів Траоре.

Нагадаємо, що Лассіна Траоре через травму практично пропустив першу частину сезону, зігравши лише в одному поєдинку. У матчі з Карпатами (3:0) нападник вийшов на поле з лави запасних, оформивши хеттрик за 15 хвилин перебування на полі.

Наступну гру Шахтар проведе 27 лютого. В межах 17-го туру УПЛ "гірники" зустрінуться з Вересом.

Ласіна Траоре Шахтар Донецьк Арда Туран

Ласіна Траоре

Шахтар з хеттриком Траоре зіпсував дебют в УПЛ іспанському тренеру Карпат
Траоре повернувся до розташування Шахтаря після травми
Фламенгу зацікавлений у підписанні нападника Шахтаря
Лассіна Траоре: Ми все ще впевнені у виході в плейоф ЛЧ
Шахтар із голом Траоре переміг Зорю: огляд матчу Кубку України

Останні новини