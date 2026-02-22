Він неймовірний хлопчина: Туран відреагував на гольову феєрію Траоре
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловив захоплення результативними діями Ласіни Траоре в матчі з Карпатами.
Слова турецького фахівця наводить Tribuna.com.
Туран відмітив, що постійні травми не дозволяли буркінійському форварду демонструвати свій клас, але тренерський штаб завжди вірив у нього.
"Він дійсно неймовірний хлопчина і також видатний футбольний виконавець. На жаль, травми за його кар'єру загалом підкосили його і також мали свій вплив на загальний перебіг подій у його футбольній кар'єрі.
Проте можу запевнити, що я розраховую на нього. На передматчевій зустрічі я сказав йому: "Лас, будь готовий вийти на заміну, якщо я тобі скажу". Я дуже радий, що він зумів скористатися своєю нагодою і забезпечив для нас таку важливу перемогу сьогодні", – розповів Траоре.
Нагадаємо, що Лассіна Траоре через травму практично пропустив першу частину сезону, зігравши лише в одному поєдинку. У матчі з Карпатами (3:0) нападник вийшов на поле з лави запасних, оформивши хеттрик за 15 хвилин перебування на полі.
Наступну гру Шахтар проведе 27 лютого. В межах 17-го туру УПЛ "гірники" зустрінуться з Вересом.