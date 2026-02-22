Він неймовірний хлопчина: Туран відреагував на гольову феєрію Траоре

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловив захоплення результативними діями Ласіни Траоре в матчі з Карпатами.

Слова турецького фахівця наводить Tribuna.com.

Туран відмітив, що постійні травми не дозволяли буркінійському форварду демонструвати свій клас, але тренерський штаб завжди вірив у нього.

"Він дійсно неймовірний хлопчина і також видатний футбольний виконавець. На жаль, травми за його кар'єру загалом підкосили його і також мали свій вплив на загальний перебіг подій у його футбольній кар'єрі.

Проте можу запевнити, що я розраховую на нього. На передматчевій зустрічі я сказав йому: "Лас, будь готовий вийти на заміну, якщо я тобі скажу". Я дуже радий, що він зумів скористатися своєю нагодою і забезпечив для нас таку важливу перемогу сьогодні", – розповів Траоре.