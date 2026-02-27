Туран: Іноді доводиться вимучувати перемоги у боротьбі із суперниками

Головний тренер Шахтаря Арда Туран оцінив перемогу команди над рівненським Вересом (1:0) у межах Української Премєр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми розпочали гру занадто інертно. Ми повинні були грати на м'ячі агресивніше. Сьогодні довірили місце у старті гравцям, які тривалий час були травмовані. Це Аліссон і Дмитро Криськів. Олег Очеретько також мав мало часу на відновлення і повернення в оптимальну форму після травми, отриманої на зборах.

Ми ризикували, однак це було свідоме рішення. Як я вже казав, нам бракувало реакції. Якщо порівнювати із попередньою грою – тоді ми агресивніше діяли, здійснили більше відборів", – сказав він.