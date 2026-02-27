Туран: Іноді доводиться вимучувати перемоги у боротьбі із суперниками
Головний тренер Шахтаря Арда Туран оцінив перемогу команди над рівненським Вересом (1:0) у межах Української Премєр-ліги.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Ми розпочали гру занадто інертно. Ми повинні були грати на м'ячі агресивніше. Сьогодні довірили місце у старті гравцям, які тривалий час були травмовані. Це Аліссон і Дмитро Криськів. Олег Очеретько також мав мало часу на відновлення і повернення в оптимальну форму після травми, отриманої на зборах.
Ми ризикували, однак це було свідоме рішення. Як я вже казав, нам бракувало реакції. Якщо порівнювати із попередньою грою – тоді ми агресивніше діяли, здійснили більше відборів", – сказав він.
У другій половині команда змогла додати в інтенсивності завдяки проведеним замінам.
"У другому таймі в цьому аспекті ми додали. Особливо, після замін. Ізакі додав інтенсивності та допоміг нам перевернути гру на нашу користь. В нас було багато шансів. Ми просто забили пізно.
Іноді перемоги є не дуже ейфорійними, не дуже яскравими. Проте саме так доводиться іноді рухатися до чемпіонства. Іноді доводиться вимучувати перемоги у боротьбі із суперниками", – розповів Туран.
Перемога дозволила Шахтарю з 41 очком очолити турнірну таблицю чемпіонату.
Напередодні "гірники" дізналися суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій.