Туран: Дякую всім вболівальникам Гезтепе за підтримку

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран відреагував на підтримку зі сторони уболівальників турецького Гезтепе.

Про це тренер розповів в Instagram.

Напередодні турецький фахівець заявив, що хотів би провести домашній матч 1/8 фіналу Ліги конференцій проти Леха в Ізмірі. У відповідь на це, фанати Гезтепе у поєдинку проти Еюпспора вивісили банер, на якому була зображена емблема їхнього клубу та Шахтаря з написом: "Наш дім – ваш дім".

"Після моєї вчорашньої заяви я хотів би щиро подякувати почесному президенту Гезтепе пану Мехмету Сепілю, Керему Ертану та Талату Папатьї за те, що запросили нас до Ізміра з такою неймовірною гостинністю та дали нам відчути, що там у нас також є дім.

Я також хотів би подякувати всім вболівальникам Гезтепе за підтримку, яку вони продемонстрували як у соціальних мережах, так і сьогодні на стадіоні. Ми ніколи не забудемо ту підтримку, яку ви надали мені та моїй команді.

Як ви сказали: "Наш дім – це ваш дім", але, будь ласка, знайте, що відтепер: "Наш дім – це також і ваш дім", – написав Туран.