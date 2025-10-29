Кубок України. Інгулець і ЛНЗ вийшли в чвертьфінал
УАФ
У середу, 29 жовтня, відбуваються чергові матчі у межах 1/8 фіналу Кубку України.
В першому поєдинку ігрового дня Інгулець мінімально здолав Вікторію завдяки голу Меленчука на початку другого тайму та пробився до наступного раунду змагання.
У другому матчі дня ЛНЗ мінімально обіграв львівський Рух завдяки голу нігерійського легіонера Проспера Обаха.
Кубок України-2025/26
1/8 фіналу, 29 жовтня
Вікторія – Інгулець 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 51 Меленчук
ЛНЗ – Рух 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 55 Обах
Заключний матч ігрового дня розпочнеться о 18:00 – Динамо в дербі на стадіоні імені Лобановського прийме Шахтар.
Напередодні до чвертьфіналу Кубку України пробились Буковина, Локомотив та Чернігів.