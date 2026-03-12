Для нас це буде гарна перевірка: Туран – про майбутнє протистояння з Лехом в 1/8 фіналу Ліги конференцій

Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій проти Леха в межах 1/8 фіналу Ліги конференцій, зазначивши, що це буде протистояння команд зі схожою футбольною філософією.

Його слова наводить пресслужба "гірників".

"Це буде протистояння команд зі схожою футбольною філософією. Вважаю, для нас це хороший досвід, адже ми скучили за атмосферою матчів з уболівальниками. Також прагнемо якнайшвидше повернутися до повноцінного ігрового ритму. Для нас це буде гарна перевірка і своєрідна контрольна робота.



Лех має хорошого тренера, це беззаперечно. Також це чемпіон своєї країни, тому нам потрібно бути готовими до дуже складного матчу. У їхньому складі є якісні виконавці, зокрема Ісхак та інші молоді футболісти, до того ж добре організована оборонна система. Розуміємо, що на нас чекає непроста гра, водночас моє завдання – якнайкраще підготувати до неї наших футболістів", – сказав Туран.