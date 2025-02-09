Шахтар у спарингу не помітив молдавський Зімбру

У неділю, 9 лютого, Шахтар провів контрольний матч з молдавським Зімбру в межах зимових зборів у Туреччині.

Зустріч завершилася перемогою "гірників" із рахунком 3:0.

Голами у складі чинних чемпіонів України відзначалися Кевін, Бондаренко та Швед.

Контрольний матч

9 лютого

Шахтар – Зімбру 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Кевін, 2:0 – 60 Бондаренко (пен), 3:0 – 89 Швед

Наприкінці січня донецький Шахтар зазнав поразки від дортмундської Боруссії та завершив виступи у єврокубках сезону-2024/2025 на 27 місці, заробивши 7 очок у ЛЧ.

Напередодні клуб оголосив про підписання 18-річного нападника Кауана Еліаса за 17 млн євро. Бразилець став одним з найдорожчих гравців в історії донеччан.