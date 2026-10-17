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Шахтар – Колос: коли та де дивитися матч 9 туру УПЛ

Денис Іваненко — 17 жовтня 2026, 10:34
Шахтар – Колос: коли та де дивитися матч 9 туру УПЛ
Шахтар – Колос: де дивитись матч УПЛ

У суботу, 17 жовтня, відбудеться матч дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги-2026/27, у якому Шахтар вдома прийматиме Колос.

Команди визначатимуть сильнішого на "Арені Львів". Стартовий свисток має пролунати о 18:00.

Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Вона буде доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших сервісах-партнерах.

Зазначимо, що востаннє вони грали між собою 21 травня. Тоді ковалівці сенсаційно здобули перемогу з рахунком 1:0.

Перед очним протистоянням Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи в активі 21 очко у восьми мачтах. Колос набрав вісім залікових балів і має гру в запасі.

Standings provided by Sofascore
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