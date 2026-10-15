Я переконаний, що це не чутки: Ахметов – про інтерес збірної Туреччини до Турана

Президент Шахтаря Рінат Ахметов відреагував на розмови про інтерес збірної Туреччини до наставника "гірників" Арди Турана.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

"Знаєте, я переконаний, що це не чутки, а все так і є. Я впевнений, що і збірна Туреччини, і Турецька футбольна федерація думають про те, як запросити Арду Турана, щоб він очолив національну команду. Я переконаний, що про це думають і багато клубів – як запросити Арду Турана, щоб він очолив якийсь дуже й дуже великий європейський клуб", – сказав Ахметов.

Він заявив, що це підтвердження правильного рішення керівництва Шахтаря у виборі тренера. Клуб зацікавлений у подальшій співпраці з турецьким фахівцем:

"Це свідчить про те, що рік тому, коли ми ухвалювали рішення, ми не помилилися, а зробили правильний вибір. Це свідчить про те, що він молодий, дуже сміливий, дуже амбітний та дуже інтелектуальний тренер. І на нього чекає величезне-величезне майбутнє, я в цьому не сумніваюся. І, звичайно, ми робитимемо все, щоб він тренував Шахтар".

Зазначимо, що напередодні "гірники" здобули перемогу в Лізі чемпіонів над грецьким АЕКом (3:1). Після двох турів донеччани посідають 11-те місце в турнірній таблиці.

Раніше сам Туран відреагував на чутки щодо інтересу до себе від збірної Туреччини. Він чітко пояснив свою позицію.