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Я переконаний, що це не чутки: Ахметов – про інтерес збірної Туреччини до Турана

Денис Іваненко — 15 жовтня 2026, 13:17
Я переконаний, що це не чутки: Ахметов – про інтерес збірної Туреччини до Турана
Рінат Ахметов
ФК Шахтар

Президент Шахтаря Рінат Ахметов відреагував на розмови про інтерес збірної Туреччини до наставника "гірників" Арди Турана.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

"Знаєте, я переконаний, що це не чутки, а все так і є. Я впевнений, що і збірна Туреччини, і Турецька футбольна федерація думають про те, як запросити Арду Турана, щоб він очолив національну команду. Я переконаний, що про це думають і багато клубів – як запросити Арду Турана, щоб він очолив якийсь дуже й дуже великий європейський клуб", – сказав Ахметов.

Він заявив, що це підтвердження правильного рішення керівництва Шахтаря у виборі тренера. Клуб зацікавлений у подальшій співпраці з турецьким фахівцем:

"Це свідчить про те, що рік тому, коли ми ухвалювали рішення, ми не помилилися, а зробили правильний вибір. Це свідчить про те, що він молодий, дуже сміливий, дуже амбітний та дуже інтелектуальний тренер. І на нього чекає величезне-величезне майбутнє, я в цьому не сумніваюся. І, звичайно, ми робитимемо все, щоб він тренував Шахтар".

Зазначимо, що напередодні "гірники" здобули перемогу в Лізі чемпіонів над грецьким АЕКом (3:1). Після двох турів донеччани посідають 11-те місце в турнірній таблиці.

Раніше сам Туран відреагував на чутки щодо інтересу до себе від збірної Туреччини. Він чітко пояснив свою позицію.

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