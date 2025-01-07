Шахтар підтвердив список суперників, з якими зіграє на тренувальному зборі
Донецький Шахтар оприлюднив список майбутніх опонентів, з якими він зустрінеться під час тренувального збору в Туреччині.
Про це "гірники" повідомили на своєму сайті.
Як і було оголошено раніше, 9 січня команда Маріно Пушича зіграє із загребським Динамо. Ця гра розпочнеться о 15:00 за київським часом.
На 15 січня у "помаранчево-чорних" заплановані одразу два спаринги з болгарськими клубами: Лудогорцем та ЦСКА Софія.
Цими матчами Шахтар готуватиметься до останніх двох турів основного етапу Ліги чемпіонів.
В переостанньому турі 22 січня донецькому колективу протистоятиме французький Брест, а в останньому – дортмундська Боруссія (29 січня).
Нагадаємо, що до розташування Шахтаря з оренди в Цинциннаті повернувся Кевін Келсі, який поділився враженнями від отриманого досвіду.