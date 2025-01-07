Шахтар підтвердив список суперників, з якими зіграє на тренувальному зборі

Донецький Шахтар оприлюднив список майбутніх опонентів, з якими він зустрінеться під час тренувального збору в Туреччині.

Про це "гірники" повідомили на своєму сайті.

Як і було оголошено раніше, 9 січня команда Маріно Пушича зіграє із загребським Динамо. Ця гра розпочнеться о 15:00 за київським часом.

На 15 січня у "помаранчево-чорних" заплановані одразу два спаринги з болгарськими клубами: Лудогорцем та ЦСКА Софія.

🧡 «Шахтар» проведе 3 контрольні матчі на першому етапі зимових зборів ⚽️



🔴 Усі спаринги «оранжево-чорних» на зимових зборах буде показано в прямому ефірі на YouTube-каналі «Шахтаря» і в застосунку FC Shakhtar (App Store та Google Play): https://t.co/TDCnLSIktg.#Shakhtar pic.twitter.com/mA8IJJdxbQ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 7, 2025

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Цими матчами Шахтар готуватиметься до останніх двох турів основного етапу Ліги чемпіонів.

В переостанньому турі 22 січня донецькому колективу протистоятиме французький Брест, а в останньому – дортмундська Боруссія (29 січня).

Нагадаємо, що до розташування Шахтаря з оренди в Цинциннаті повернувся Кевін Келсі, який поділився враженнями від отриманого досвіду.