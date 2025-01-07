Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар підтвердив список суперників, з якими зіграє на тренувальному зборі

Олексій Погорелов — 7 січня 2025, 18:16
Шахтар підтвердив список суперників, з якими зіграє на тренувальному зборі
Шахтар Донецьк
Шахтар Донецьк

Донецький Шахтар оприлюднив список майбутніх опонентів, з якими він зустрінеться під час тренувального збору в Туреччині.

Про це "гірники" повідомили на своєму сайті.

Як і було оголошено раніше, 9 січня команда Маріно Пушича зіграє із загребським Динамо. Ця гра розпочнеться о 15:00 за київським часом.

На 15 січня у "помаранчево-чорних" заплановані одразу два спаринги з болгарськими клубами: Лудогорцем та ЦСКА Софія.

Читайте також :
Два румунські клуби борються за ексфорварда Динамо та збірної України

Цими матчами Шахтар готуватиметься до останніх двох турів основного етапу Ліги чемпіонів.

В переостанньому турі 22 січня донецькому колективу протистоятиме французький Брест, а в останньому – дортмундська Боруссія (29 січня).

Нагадаємо, що до розташування Шахтаря з оренди в Цинциннаті повернувся Кевін Келсі, який поділився враженнями від отриманого досвіду.

збори Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

Караваєв: Боротьба за чемпіонство обіцяє бути ще більш запеклою
Чому збірна України, Шахтар та Динамо ніколи не досягнуть вершин Усика та братів Кличків
Шахтар хоче більше: стало відомо скільки клуб з МЛС пропонує за Зубкова
Турецький клуб зацікавлений у трансфері капітана Шахтаря
Шахтар зустрінеться з командою свого колишнього тренера на зборі в Туреччині

Останні новини