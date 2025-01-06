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Відчув себе футболістом: легіонер Шахтаря – про своє повернення з оренди в Цинциннаті

Олексій Мурзак — 6 січня 2025, 20:22
Відчув себе футболістом: легіонер Шахтаря – про своє повернення з оренди в Цинциннаті
Кевін Келсі
ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Кевін Келсі прокоментував своє повернення після оренди у Цинциннаті, запевнивши, що готовий допомогти донецьку клубу в новому році.

Слова венесуельського нападника цитує пресслужба "гірників".

"Я щасливий повернутися в команду і знову побачиться з усіма. Сподіваюся, у новому році зможу принести більше користі команді, більше грати та радувати вболівальників.

Оренда була цінним часом для мене, я багато чого навчився. У США інша ліга, з іншими викликами. Але я впевнений, що зміг отримати цінні знання, які зможу застосувати в Шахтарі. Щасливий повернутися до тренувального процесу з командою і чекаю дуже багато позитивних моментів у майбутньому.

Вважаю, що завдяки достатньому ігровому часу в США я отримав можливість знову відчути себе футболістом – заграти та згадати, як виглядають м'яч та поле. Впевнений, що це було важливо для мого психологічного стану та самопочуття. Тож рік пройшов дуже продуктивно.

Звичайно, в Європі та УПЛ набагато складніше забивати голи, але я впевнений, що маю достатньо навичок і здобув практику, щоби продовжити свої бомбардирські тенденції вже в Шахтарі", – заявив Келсі.

Нагадаємо, 4 січня, Шахтар оголосив про повернення центрального нападника, який на правах оренди грав за Цинциннаті в МЛС.

У 2024 році Кевін зіграв 29 матчів за американську команду, у яких забив 6 голів.

Шахтар Кевін Келсі

Кевін Келсі

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