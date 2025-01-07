Два румунські клуби борються за ексфорварда Динамо та збірної України
Артем Бєсєдін
Динамо Київ
Артем Бєсєдін, який знаходиться у статусі вільного агента, може продовжити кар'єру в чемпіонаті Румунії, де на нього претендують одразу два клуби.
Про це повідомляє румунське видання Golazo.ro.
За інформацією джерела, за підпис 28-річного форварда змагаються команди найвищого румунського дивізіону Шепші та Ботошані.
Шепші посідає сьоме місце у лізі, що складається з шістнадцяти команд. Ботошані у свою чергу є аутсайдером, посідаючи передостаннє місце турніру.
Нагадаємо, що 1 січня Артем Бєсєдін став вільним агентом після того, як казахський клуб Ордабаси не став продовжувати контракт з гравцем.
Разом з нападником клуб залишив ще один українець Ігор Пластун, чию угода також не стали продовжувати.