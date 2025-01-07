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Два румунські клуби борються за ексфорварда Динамо та збірної України

Олексій Погорелов — 7 січня 2025, 15:05
Два румунські клуби борються за ексфорварда Динамо та збірної України
Артем Бєсєдін
Динамо Київ

Артем Бєсєдін, який знаходиться у статусі вільного агента, може продовжити кар'єру в чемпіонаті Румунії, де на нього претендують одразу два клуби.

Про це повідомляє румунське видання Golazo.ro.

За інформацією джерела, за підпис 28-річного форварда змагаються команди найвищого румунського дивізіону Шепші та Ботошані.

Шепші посідає сьоме місце у лізі, що складається з шістнадцяти команд. Ботошані у свою чергу є аутсайдером, посідаючи передостаннє місце турніру.

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Нагадаємо, що 1 січня Артем Бєсєдін став вільним агентом після того, як казахський клуб Ордабаси не став продовжувати контракт з гравцем.

Разом з нападником клуб залишив ще один українець Ігор Пластун, чию угода також не стали продовжувати.

Артем Бєсєдін Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ

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