Шахтар оголосив список гравців, які відправилися до Італії на матч Ліги чемпіонів проти Болоньї

Донецький Шахтар оголосив список гравців, які вирушили до Італії на матч проти Болоньї у межах 1 туру ЛЧ сезону-2024/25.

Про це інформує пресслужба "гірників".

Список гравців:

Воротарі: Дмитро Різник, Кирило Фесюн, Єгор Твардовський, Тимур Пузанков

Захисники: Бартоло Франьїч, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар'ян Фарина

Півзахисники: Тарас Степаненко, Дмитро Криськів, Мар'ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Артем Бондаренко, Антон Глущенко, Марлон Кевін, Педріньйо, Єгор Назарина, Невертон

Нападники: Данило Сікан, Егіналду, Лассіна Траоре

Нагадаємо, перший матч "гірники" зіграють проти Болоньї, поєдинок відбудеться в середу, 18 вересня, на стадіоні "Ренато Даль'Ара". Початок – о 19:45 за київським часом.

Раніше донеччани визначилися зі списком гравців, які потрапили до заявки на основний етап Ліги чемпіонів, а штучний інтелект оцінив шанси української команди на вихід у плейоф турніру.