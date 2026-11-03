Шахтар програв Спортингу, Галатасарай розібрався зі Штутгартом у 4 турі Ліги чемпіонів

У вівторок, 3 листопада, стартував 4-й тур загального етапу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2026/27.

Так, у першому слоті свій поєдинок провів донецький Шахтар, який зазнав поразки від Спортинга. Детальніше про зустріч у звіті "Чемпіона".

У паралельному протистоянні Галатасарай вдома обіграв Штутгарт. Турецький клуб вирішив долю поєдинку ще в першому таймі, забивши два голи з інтервалом у 3 хвилини, на що "шваби" так і не знайшли аргументів до кінця зустрічі, зазнавши першої поразки в турнірі.

О 22:00 відбудеться ще низка протистоянь. Зокрема, ПСЖ Іллі Забарного зіграє проти Вільярреала, а Слован Братислава Данила Ігнатенка та Миколи Кухаревича на виїзді зіграє проти ЛАСКа.

Ліга чемпіонів – Загальний етап

4 тур, 3 листопада

Шахтар – Спортинг 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 59 Думбія

Галатасарай – Штутгарт 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 12 Батраков, 2:0 – 15 Батраков

Атлетико – Баварія

Барселона – Астон Вілла

Буде/Глімт – Лілль

Вільярреал – ПСЖ

ЛАСК – Слован Братислава

Манчестер Юнайтед – Рома

Феєнорд – Інтер Мілан

З результатами попереднього туру можна ознайомитися ТУТ.