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Шахтар програв Спортингу, Галатасарай розібрався зі Штутгартом у 4 турі Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 3 листопада 2026, 21:42
Шахтар програв Спортингу, Галатасарай розібрався зі Штутгартом у 4 турі Ліги чемпіонів
UEFA

У вівторок, 3 листопада, стартував 4-й тур загального етапу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2026/27.

Так, у першому слоті свій поєдинок провів донецький Шахтар, який зазнав поразки від Спортинга. Детальніше про зустріч у звіті "Чемпіона". 

У паралельному протистоянні Галатасарай вдома обіграв Штутгарт. Турецький клуб вирішив долю поєдинку ще в першому таймі, забивши два голи з інтервалом у 3 хвилини, на що "шваби" так і не знайшли аргументів до кінця зустрічі, зазнавши першої поразки в турнірі. 

О 22:00 відбудеться ще низка протистоянь. Зокрема, ПСЖ Іллі Забарного зіграє проти Вільярреала, а Слован Братислава Данила Ігнатенка та Миколи Кухаревича на виїзді зіграє проти ЛАСКа. 

Ліга чемпіонів – Загальний етап
4 тур, 3 листопада

Шахтар – Спортинг 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 59 Думбія

Галатасарай – Штутгарт 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 12 Батраков, 2:0 – 15 Батраков

  • Атлетико – Баварія
  • Барселона – Астон Вілла
  • Буде/Глімт – Лілль
  • Вільярреал – ПСЖ
  • ЛАСК – Слован Братислава
  • Манчестер Юнайтед – Рома
  • Феєнорд – Інтер Мілан

З результатами попереднього туру можна ознайомитися ТУТ.

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