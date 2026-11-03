Шахтар програв Спортингу, Галатасарай розібрався зі Штутгартом у 4 турі Ліги чемпіонів
У вівторок, 3 листопада, стартував 4-й тур загального етапу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2026/27.
Так, у першому слоті свій поєдинок провів донецький Шахтар, який зазнав поразки від Спортинга. Детальніше про зустріч у звіті "Чемпіона".
У паралельному протистоянні Галатасарай вдома обіграв Штутгарт. Турецький клуб вирішив долю поєдинку ще в першому таймі, забивши два голи з інтервалом у 3 хвилини, на що "шваби" так і не знайшли аргументів до кінця зустрічі, зазнавши першої поразки в турнірі.
О 22:00 відбудеться ще низка протистоянь. Зокрема, ПСЖ Іллі Забарного зіграє проти Вільярреала, а Слован Братислава Данила Ігнатенка та Миколи Кухаревича на виїзді зіграє проти ЛАСКа.
Ліга чемпіонів – Загальний етап
4 тур, 3 листопада
Гол: 0:1 – 59 Думбія
Галатасарай – Штутгарт 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 12 Батраков, 2:0 – 15 Батраков
- Атлетико – Баварія
- Барселона – Астон Вілла
- Буде/Глімт – Лілль
- Вільярреал – ПСЖ
- ЛАСК – Слован Братислава
- Манчестер Юнайтед – Рома
- Феєнорд – Інтер Мілан
З результатами попереднього туру можна ознайомитися ТУТ.