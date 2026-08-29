Шахтар – Полісся: де та коли дивитися центральний матч 4 туру УПЛ

У суботу, 29 серпня, відбудеться центральний матч 4 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27, у якому Шахтар прийматиме Полісся.

Поєдинок пройде на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Пряму трансляцію центрального матчу туру можна буде переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція буде доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших сервісах-партнерах.

На поєдинку працюватиме бригада арбітрів на чолі з харків'янином Дмитром Панчишиним.

У межах УПЛ команди провели між собою шість матчів. Перевага в особистих зустрічах на боці Полісся: "вовки" перемогли тричі, а ще два поєдинки завершилися внічию. Натомість "гірники" виграли лише один матч та забили житомирянам лише один гол.

Останній матч між суперниками відбувся 20 квітня 2026 року в межах 24 туру УПЛ сезону-2025/26. Саме тоді підопічні Арди Турана здобули перемогу над Поліссям (1:0). Автором вирішального голу став захисник "гірників" Валерій Бондар.

У турнірній таблиці після трьох турів Шахтар посідає друге місце з 9 очками, тоді як Полісся має 6 залікових пунктів та розташовується на п'ятій позиції.

Нагадаємо, що у стартовому поєдинку 4 туру УПЛ між Колосом та Оболонню не було визначено переможця. Матч у Ковалівці завершився нульовою нічиєю.