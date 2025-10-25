Шахтар планує відкрити академії по всій Америці

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін заявив, що "гірники" планують відкрити футбольні академії в усіх штатах Америки.

Його слова передає R.org.

Цього року Шахтар вже відкрив дві школи у США. 8 червня – в Хоршемі, штат Пенсильванія, а 7 вересня – у Кліфтоні, штат Нью-Джерсі. І команда не планує зупинятися на цьому.

"Ідея має кілька рівнів – це зростання бренду, залучення спільноти, комерційна цінність для партнерів, а також виявлення та розвиток талантів. Дві школи в США – це пілотні проєкти, але наша мета – розширити мережу по всій країні – в ідеалі, щоб академія Шахтаря була в кожному штаті, а інші школи – по всьому світу", – сказав Палкін.

Нещодавно Сергій Палкін повідомив, що "гірники" за останні три з половиною роки згенерували понад 400 млн доларів доходу.

Нагадаємо, в четвер, 23 жовтня, Шахтар у 2 турі Ліги конференцій програв Легії з рахунком 1:2. Після двох турів команда має у доробку три залікові пункти та посідає 17 сходинку в турнірній таблиці ЛК.

В чемпіонаті України у Шахтаря також не все добре – "гірники" виграли лише 5 з 9 матчів УПЛ та наразі йдуть на 2-му місці. Проте в обох турнірах клуб випереджає Динамо.