Палкін: З квітня 2022 року Шахтар згенерував понад 400 млн доларів доходу

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін заявив, що "гірники" за останні три з половиною років згенерували понад 400 млн доларів доходу.

Слова функціонера цитує видання The Press and Journal.

"Європейський футбол для нас – це не лише ключове змагання, а й вітрина для наших футболістів та головне джерело доходів. Без Європи наше виживання було б майже неможливим. Основні джерела фінансів – це призові від УЄФА, трансфери футболістів та інші базові надходження.

Від квітня 2022 року ми згенерували понад 400 мільйонів доларів доходу, що дозволило забезпечити фінансову стабільність і зберегти баланс попри кризу", – заявив Палкін.

Нагадаємо, що за цей проміжок часу Шахтар тричі грав у Лізі чемпіонів УЄФА, а також зумів продати низку футболістів.

Зокрема "гірники" продали Михайла Мудрика в Челсі за 70 млн євро, Кевіна у Фулгем за 40 млн, Георгія Судакова у Бенфіку за 20 млн, Додо в Фіорентину за 15,4 млн, Девіда Нереса та Анатолія Труібна в Бенфіку за 15,3 та 10 млн відповідно.

Наразі Шахтар очолює турнірну таблицю Українською Прем'єр-ліги, випереджаючи київське Динамо на два залікові пункти.

Вже цієї неділі, 5 жовтня, підопічні Арди Турана проведуть черговий матч чемпіонату України. "Гірники" прийматимуть черкаський ЛНЗ.

Напередодні Шахтар мінімально обіграв шотландський Абердін у першому турі основного етапу Ліги конференцій УЄФА.