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Шахтар оголосив заявку на матч з Баварією у 6 турі Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 8 грудня 2024, 20:58
Шахтар оголосив заявку на матч з Баварією у 6 турі Ліги чемпіонів
ФК Шахтар

Донецький Шахтар назвав список гравців, які зможуть зіграти проти мюнхенської Баварії у 6 раунді основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

У заявку увійшло 27 футболістів.

Раніше повідомлялося. що півзахисник Кінгслі Коман та захисник Альфоно Девіс не допоможуть Баварії у матчі проти Шахтаря в межах 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів. Також пропустить матч форвард мюнхенців Гаррі Кейн.

Нагадаємо, у вівторок, 10 грудня, донецький Шахтар проведе номінально домашній матч шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

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Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після п'яти турів Ліги чемпіонів Шахтар має 4 бали в активі, натомість Баварія набрала 9 очок. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Баварія Ліга чемпіонів Шахтар Ліга чемпіонів-2024/25

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