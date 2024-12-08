Шахтар оголосив заявку на матч з Баварією у 6 турі Ліги чемпіонів
Донецький Шахтар назвав список гравців, які зможуть зіграти проти мюнхенської Баварії у 6 раунді основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
У заявку увійшло 27 футболістів.
Раніше повідомлялося. що півзахисник Кінгслі Коман та захисник Альфоно Девіс не допоможуть Баварії у матчі проти Шахтаря в межах 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів. Також пропустить матч форвард мюнхенців Гаррі Кейн.
Нагадаємо, у вівторок, 10 грудня, донецький Шахтар проведе номінально домашній матч шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Після п'яти турів Ліги чемпіонів Шахтар має 4 бали в активі, натомість Баварія набрала 9 очок. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.