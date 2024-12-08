Шахтар оголосив заявку на матч з Баварією у 6 турі Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар назвав список гравців, які зможуть зіграти проти мюнхенської Баварії у 6 раунді основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

У заявку увійшло 27 футболістів.

⚒ Список гравців «Шахтаря», які полетіли до Німеччини на суперматч із «Баварією» 🇩🇪



Педро Енріке вирушив на поєдинок разом з командою, але не зіграє через дискваліфікацію.



⭐️ Ліга чемпіонів

📅 10 грудня

⏰ 22:00



🎫 https://t.co/qzzTE43emC#Shakhtar #UCL #ШахтарБаварія pic.twitter.com/ZvI0lZsYco — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 8, 2024

Раніше повідомлялося. що півзахисник Кінгслі Коман та захисник Альфоно Девіс не допоможуть Баварії у матчі проти Шахтаря в межах 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів. Також пропустить матч форвард мюнхенців Гаррі Кейн.

Нагадаємо, у вівторок, 10 грудня, донецький Шахтар проведе номінально домашній матч шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після п'яти турів Ліги чемпіонів Шахтар має 4 бали в активі, натомість Баварія набрала 9 очок. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.