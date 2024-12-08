Шахтар – Баварія: анонс матчу основного етапу Ліги чемпіонів

У вівторок, 10 грудня, український Шахтар проведе 6-ий матч у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Суперником "гірників" буде німецька Баварія.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Шахтар (Україна)

Останні матчі

Ліга чемпіонів: +1=1-3 (26 місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів – (-4).

За 5 турів "гірники" програли Аталанті (0:3), Арсеналу (0:1) та ПСВ (2:3), розписали мирову з Болоньєю (0:0) і перемогли Янг Бойз (2:1).

Чемпіонат України: +10=3-2 (Третє місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів – (+27).

За останні 5 матчів Шахтар переміг Чорноморець (2:1), Зорю (3:1), Інгулець (6:0) та Ворсклу (3:1) а також розписав мирову з Рухом (1:1).

Найкращі бомбардири

Георгій Судаков: 9 голів та 4 асисти за 22 матчі; Артем Бондаренко: 8 голів та 2 асисти за 20 матчів; Олександр Зубков: 7 голів та 3 асисти за 17 матчів.

Травмовані гравці

Тимур Пузанков (воротар). Також не зіграє Педро Енріке (захисник) через вилучення в минулій грі.

Баварія (Німеччина)

Останні матчі

Ліга чемпіонів: +3=0-2 (13 місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів – (+5).

За 5 турів клуб переміг ПСЖ (1:0), Бенфіку (1:0), Динамо Загреб (9:2) та програв Астон Віллі (0:1) і Барселоні (1:4).

Чемпіонат Німеччини: +10=3-0 (Перше місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів – (+31).

За останні 5 матчів Баварія перемогла Уніон (3:0), Санкт-Паулі (1:0), Аугсбург (3:0) та Гайденгайм (4:2), а також розписала мирову з Боруссією Дортмунд (1:1).

Найкращі бомбардири

Гаррі Кейн: 20 голів та 9 асистів за 19 матчів; Джамал Мусіала: 12 голів та 3 асисти за 19 матчів; Мікаель Олісе: 7 голів та 6 асистів за 20 матчів.

Травмовані гравці

Мануель Ноєр (воротар); Йосип Станішич (захисник); Жоау Пальїнья (півзахисник); Серж Гнабрі (півзахисник), Іто Хікорі (півзахисник); Томас Мюллер (півзахисник); Кінгслі Коман (півзахисник); Матіс Тель (нападник); Гаррі Кейн (нападник).

Особисті зустрічі

Це буде третя гра між командами. До цього колективи зустрічалися у сезоні-2014/15 в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перший матч завершився в нульову нічию, а у наступному поєдинку Баварія розгромила Шахтар з рахунком 7:0.

До цього Шахтар 28 разів грав проти клубів з Німеччини. В українського колективу 10 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок.

Своєю чергою Баварія змагалася з українськими командами 14 разів. Вона здобула 8 перемог, 4 рази програла, ще 2 гри завершилися внічию.

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Криськів, Бондаренко, Судаков, Зубков, Егіналду, Сікан.

Баварія: Перец – Бое, Упамекано, Кім, Девіс, Кімміх, Павлович, Олісе, Геррейро, Сане, Мусіала.

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна". Також наш сайт проведе текстову трансляцію.

Прогноз Чемпіона

Перемога Баварії – 2:1.

Зауважимо, що за версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має Баварія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Шахтаря – 16,50;

Нічия – 8,20;

Перемога Баварії – 1,17.

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