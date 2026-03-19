Легенда Шахтаря зробив точний прогноз на матч "гірників" у Лізі конференцій

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Сергій Ященко поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій, у якому "гірники" гратимуть із Лехом.

Його слова передає Sport.ua.

Легенда донецького клубу впевнений, що підопічні Арда Турана проб'ються до наступного раунду турніру. Він похвалив їх за першу гру в Познані (3:1) та прогнозує перемогу й цього разу.

"Команда тактично виглядала грамотно, не кажучи вже про індивідуальну майстерність, у якій український колектив на голову перевершував свого опонента. Вірю, що й сьогодні підопічні Арда Турана продемонструють не менш якісний футбол і досягнуть максимального результату. Очки в скарбничку коефіцієнтів дуже потрібні як Шахтарю, так і нашій країні загалом", – заявив Ященко.

Експерт також передбачив перебіг матчу. Він вважає, що поляки почнуть активніше, після чого Шахтар переломить хід зустрічі та впевнено здолає суперника.

"Що стосується характеру майбутньої гри, то, думаю, Лех піде вперед великими силами, але робитиме це обережно, пам'ятаючи про те, як їх покарали на домашньому полі. "Гірникам" важливо не пропустити в перші 20 хвилин, потім стане легше. Також вважаю, що у цій грі втрата основних центральних захисників Миколи Матвієнка та Валерія Бондаря не позначиться на загальному потенціалі команди. Більше того, я чомусь упевнений, що Шахтар не пропустить. Якщо ж говорити конкретно, то ставлю на перемогу донеччан – 2:0", – сказав колишній футболіст.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Шахтарем і Лехом відбудеться 19 березня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.