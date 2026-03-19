Федецький назвав найбільшу проблему Шахтаря перед матчем Ліги конференцій проти Леха

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький поділився очікуваннями від матчу-відповіді Шахтаря проти Леха в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Його слова передає Український футбол.

Він вважає, що "гірники" не втратять перевагу, яку здобули в першому протистоянні (3:1) та проб'ються до наступної стадії турніру.

"Шахтар був фаворитом у цьому протистоянні до першого матчу з Лехом і має значно більше шансів на перемогу й у другому поєдинку. Перевага "гірників" до стартового свистка у Кракові у два голи є досить комфортною, якщо ми говоримо про шанси на вихід до 1/4 фіналу Ліги конференцій, але підопічним Арди Турана точно не варто тримати це в голові. Тому, гравці Шахтаря мають вийти на матч-відповідь з Лехом спокійними, але мотивованими, грати у свою гру: атакувальну, яку роками сповідують "гірники", а не від оборони. Головне – без нервів. Спокійно довести справу до кінця – вийти до чвертьфіналу. Туран, певен, не дасть хлопцям розслабитися. Налаштує й не дозволить навіть думати, що зіграти можна на пів шишечки, як то кажуть. Не дасть спуску", – сказав Федецький.

Також експерт розповів, яка позиція викликає в нього найбільше побоювань. Він виділив центр оборони, де "гірникам" не зможуть допомогти одразу два основні гравці.

"Суттєва є прогалина в центрі оборони… Нехай і не безгрішні, а припускалися помилок Матвієнко та Бондар, але це основна зв'язка центральних захисників. Саме вони майже всі матчі незмінно грали в дуеті. Коли випадав хтось один з них, то на допомогу приходив Марлон, міг підстрахувати, а тут одразу двоє вилетіли. Що зараз придумає Туран, кого поставить, навіть і не знаю… Найпевніше, Матвієнка замінить Марлон, а от хто Бондаря – питання відкрите. Трошки голову тренеру доведеться поламати", – заявив Артем.

Попри це, Федецький переконаний, що "гірники" виконають завдання та пройдуть Лех. Ба більше, він вважає, що й у наступній стадії Шахтар буде фаворитом і має пробиватись до півфіналу.

"Як на мене, більш незручним потенційним суперником для Шахтаря в 1/4 фіналу Ліги конференцій буде АЗ. Спарта – досить симпатична команда: і сама грає у футбол, і супернику дозволяє. Цікавіше мені було б побачити протистояння донеччан із пражанами, ніж із хлопцями з Алкмаару, які сповідують трохи інакший стиль гри, інколи силовий. Однак, якщо Шахтар пройде Лех, офіційно оформить путівку, то ні АЗ, ні Спарту донецькій команді боятися не варто – вона на голову сильніша від обох за класом, кадровим потенціалом", – підсумував футболіст.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Шахтарем і Лехом відбудеться 19 березня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.