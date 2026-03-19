Колишній тренер збірної України назвав переможця матчу Шахтар – Лех

Йожеф Сабо поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій, у якому Шахтар на умовно домашньому полі прийматиме Лех.

Його слова цитує BLIK.

Легенда київського Динамо застеріг підопічних Арда Турана від недооцінки суперники. Від сподівається, що цього не станеться й тоді упевнений, що "гірники" зможуть пройти до наступної стадії турніру.

"Зможе чи ні Шахтар вдруге обіграти Лех, залежить лише від одного фактора – настрою його бразильських легіонерів. Якщо Кауан Еліас, Невертон, Аліссон, Педріньйо, Марлон Гомес та Ісаке Сілва знову "спіймають свою гру", то польській команді мало не покажеться. Мені дуже подобаються бразильці донецької команди, але… Я працював у Динамо не з одним футболістом з Бразилії, це такі хлопці, що після перемог можуть розслабитися, вийти на поле не грати, а номер відбувати – це жахливо. Сподіваюсь, що "чарівники м'яча" Шахтаря такого собі не дозволять і спокійно доб'ють Лех, бо у команди є хороший гандикап у два голи, який вони не мають права розбазарити", – сказав Сабо.

Експерт додав, що надважливим буде старт гри. Також він назвав точний рахунок матчу-відповіді.

"Дуже багато в цій грі буде залежати ще до її початку – як налаштує на поєдинок Шахтар його головний тренер. І тут на перший план виходить психологія – Арда Туран має так налаштувати своїх підопічних, так зарядити, щоб не думали вони про те, як би відстояти свою перевагу, зіграти по рахунку, а вийти максимально налаштованими лише на перемогу, зіграти у свій футбол – в атаку, а не від оборони. І тоді все буде нормально. Я так думаю, що Шахтарю потрібно швидко забити два-три голи й тоді вже можна "дурня клеїти", фігнею страждати, якщо вже захочуть бразильці покуражитися, продаючи себе, як вони це інколи люблять робити. Фінтити, феєрити, куражитися і все таке... Шахтар має перемагати з різницею у два голи. Рахунок буде 2:0 чи 3:1 на користь донецької команди", – спрогнозував Сабо.

Нагадаємо, що в першому поєдинку "гірники" перемогли з рахунком 3:1. Крапку в тій зустрічі поставив Ісаке Сілва, який забив гол ударом через себе.

Матч-відповідь між Шахтарем і Лехом відбудеться 19 березня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.