Шахтар виставив цінник на свого нападника, яким цікавиться низка європейських клубів

Низка провідних клубів Європи намагається підписати нападника Шахтаря Кауана Еліаса.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, деякі пропозиції вже надійшли, однак український клуб готовий розпрощатися зі своїм лідером не менше, ніж за 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавляться Галатасарай, Барселона та Боруссія Дортмунд.

У цьому сезоні Еліас зіграв 35 матчів, в яких забив 11 голів та віддав 7 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює його в 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що "гірники" вже достроково виграли першість УПЛ за три тури до її завершення.

Також Шахтар гарантував собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів на сезон-2026/27.