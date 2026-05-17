Кривбас – Шахтар: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 29 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Кривбас вдома прийматиме Шахтар.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "гірники", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,50. Нічия – 4,75. Виграш господарів – 6,00.

Поєдинок відбудеться 17 травня у Кривому Розі на стадіоні "Гірник". Стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Востаннє команди грали між собою 1 грудня 2025 року. Тоді вони не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 2:2.

Зазначимо, що перед очним протистоянням Кривбас посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, а Шахтар – перше. Вони мають у своєму активі 47 і 69 очок відповідно.

